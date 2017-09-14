Черышев впервые за 7 месяцев вышел на поле и забил

Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев впервые за 7 месяцев вышел на поле. В матче группового турнира Лиги Европы против "Астаны" россиянин заменил Пабло Форнальса на 75-й минуте.
Спустя две минуты после появления на поле хавбек отметился забитым мячом.
В последний раз Черышев принимал участие в игре своей команды 26 февраля, когда "желтая субмарина" встречалась с "Реалом" (2:3). Позже Черышев получил травму левой ноги и долгое время восстанавливался.
Cheryshev #villarrealastana #EuropaLeague pic.twitter.com/eMoIDNvwnP– Football 24h (@football24hs9) 14 сентября 2017 г.
vlasovlasen
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21:56
shpasic
ну, это на Золотой Мяч тянет!
21:47