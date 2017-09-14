Уличная атлетика при поддержке Datsun
21:34 | Футбол — Лига Европы

Черышев впервые за 7 месяцев вышел на поле и забил

2

Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев впервые за 7 месяцев вышел на поле. В матче группового турнира Лиги Европы против "Астаны" россиянин заменил Пабло Форнальса на 75-й минуте.

Спустя две минуты после появления на поле хавбек отметился забитым мячом.

В последний раз Черышев принимал участие в игре своей команды 26 февраля, когда "желтая субмарина" встречалась с "Реалом" (2:3). Позже Черышев получил травму левой ноги и долгое время восстанавливался.

2
Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

vlasovlasen

Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать - https://vkk.me/nikodex

21:56

shpasic

ну, это на Золотой Мяч тянет!

21:47