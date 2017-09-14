Черышев впервые за 7 месяцев вышел на поле и забил

Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев впервые за 7 месяцев вышел на поле. В матче группового турнира Лиги Европы против "Астаны" россиянин заменил Пабло Форнальса на 75-й минуте.

Спустя две минуты после появления на поле хавбек отметился забитым мячом.

В последний раз Черышев принимал участие в игре своей команды 26 февраля, когда "желтая субмарина" встречалась с "Реалом" (2:3). Позже Черышев получил травму левой ноги и долгое время восстанавливался.