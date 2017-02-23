Черышев посетил Ватикан перед матчем с "Ромой"

Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев вместе с командой посетил Ватикан. Клуб организовал подобное мероприятие в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы против "Ромы", который состоится сегодня в Риме.
Напомним, что в первой встрече итальянская команда обыграла соперника со счетом 4:0. 26-летний россиянин в текущем сезоне провел за команду 16 матчей, в которых не отметился результативными действиями.
Денис ЧЕРЫШЕВ в Ватикане. Фото "Инстаграм"
shpasic
единственное результативное действие, которым он отметился за карьеру - это слив Реала из Кубка Испании.
14:16
Ботаникум
Римский папа, узнав об этом "визите", рыдал и плакал, пытался поцеловать туфлю!!! А римская "мама" и вовсе ОХРЕНЕЛА: "черышёнок" приехал!?....... "Звезда" покруче Вифлеемской.....
14:07