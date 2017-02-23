Черышев посетил Ватикан перед матчем с "Ромой"

Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев вместе с командой посетил Ватикан. Клуб организовал подобное мероприятие в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы против "Ромы", который состоится сегодня в Риме.

Напомним, что в первой встрече итальянская команда обыграла соперника со счетом 4:0. 26-летний россиянин в текущем сезоне провел за команду 16 матчей, в которых не отметился результативными действиями.