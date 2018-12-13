"Челси" сыграл вничью с "Види", БАТЭ обыграл ПАОК

"Челси" сыграл вничью с "Види" в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы. "Синие" заняли первое место в группе L, набрав 16 очков, и вышли в плей-офф этого турнира.

Лига Европы

Группа L

"Види" (Венгрия) - "Челси" (Англия) - 2:2 (1:1)

Голы: Виллиан, 30 (0:1). Ампаду, 32 - в свои ворота (1:1). Него, 56 (2:1). Жиру, 75 (2:2).

"Види" (Венгрия): Ковачик, Юхас, Стопира, Него, Винисиус, Фиола, Хусти (Ковач, 81), Хаджич (Паткаи, 85), Миланов (Ходжич, 81), Николов, Шчепович.

"Челси" (Англия): Кабальеро, Кристенсен, Дзаппакоста, Эмерсон, Ампаду, Фабрегас, Баркли, Лофтус-Чик, Хадсон-Одои, Виллиан (Педро, 56), Мората (Жиру, 45+1).

Предупреждения: Юхас, 66. Хусти, 69. Винисиус, 73. Него, 76. Лофтус-Чик, 79.

Судья: Ставрев (Македония).

13 декабря. Будапешт. Стадион "Groupama Arena".

В другом матче группы L БАТЭ победил ПАОК (3:1). Клуб из Борисова набрал 9 очков и со второго места вышел в плей-офф Лиги Европы.

ПАОК (Греция) - БАТЭ" (Белоруссия) - 1:3 (0:3)

Голы: Скавыш, 18 (0:1). Сигневич, 42 - с пенальти (0:2). Сигневич, 45+1 (0:3). Прийович, 59 (1:3).

ПАОК (Греция): Пасхалакис, Креспо, Виейринья (Тошка, 46), Лео Матос, Варела, Каньяс, Маурисиу, Пелкас (Акпом, 55), Прийович, Лео Жаба, Лимниос (Варда, 46).

БАТЭ (Белоруссия): Щербицкий, Поляков, Филипович, Волков, Бага, Стасевич, Драгун (Яблонский, 88), Иванич, Риос, Скавыш (Гордейчук, 83), Сигневич.

Предупреждения: Бага, 27. Виейринья, 36. Лео Матос, 41. Риос, 72. Яблонский, 90+5.

Удаление: Сигневич, 61.

Судья: Вельц (Германия).

13 декабря. Салоники. Стадион "Тумба".

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