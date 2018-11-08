"Челси" с минимальным счетом выиграл у "БАТЭ", "Види" обыграл ПАОК

"Челси" в гостях переиграл "БАТЭ" в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы - 1:0. Единственный гол встречи забил форвард Оливье Жиру.

В другом матче в рамках группы L ПАОК уступил "Види" - 0:1. Мяч на счету у Георгия Миланова.

"Челси" лидирует в группе L, набрав 12 очков в 4-х матчах, "Види" с шестью очками - на втором месте. "БАТЭ" и ПАОК с тремя баллами располагаются на третьей и четвертой строчках соответственно.

Лига Европы

Группа L

"БАТЭ" (Белоруссия) - "Челси" (Англия) - 0:1 (0:0)

Гол: Жиру, 53.

"БАТЭ" (Белоруссия): Щербицкий, Филипенко, Филипович, Волков, Глеб (Березкин, 81), Бага, Стасевич, Драгун, Риос, Скавыш (Мукам, 76), Сигневич (Туоминен, 73).

"Челси" (Англия): Аррисабалага, Кэйхилл, Кристенсен, Дзаппакоста, Эмерсон, Баркли, Жоржинью, Лофтус-Чик (Ковачич, 64), Азар (Виллиан, 62), Педро (Хадсон-Одои, 85), Жиру.

Судья: Дабанович (Черногория).

8 ноября. Борисов. Стадион "Борисов-Арена".

Лига Европы

Группа L

"Види" (Венгрия) - "ПАОК" (Греция) - 1:0 (0:0)

Гол: Миланов, 50.

"Види" (Венгрия): Ковачик, Юхас, Стопира, Него, Винисиус, Фиола, Хусти (Ковач, 66), Хаджич, Миланов (Николов, 58), Паткаи, Шчепович (Ходжич, 77).

"ПАОК" (Греция): Пасхалакис, Креспо, Лео Матос, Варела, Тошка, Шахов, Вернблум, Эль-Каддури (Акпом, 63), Прийович, Лео Жаба (Варда, 70), Лимниос (Бисесвар, 60).

Предупреждения: Фиола, 20. Лео Жаба, 29. Эль-Каддури, 46. Хаджич, 49. Николов, 60. Шахов, 82.

Судья: Али Палабыйык (Турция).

8 ноября. Будапешт. Стадион "Groupama Arena".

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