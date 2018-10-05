"Челси" победил "Види", ПАОК разгромил БАТЭ

"Челси" победил "Види" со счетом 1:0 в матче второго тура группы L Лиги Европы. Гол забил форвард Альваро Мората на 70-й минуте.

В другом матче второго тура группы L белорусский БАТЭ потерпел крупное поражение от греческого ПАОКа (1:4).

Турнирное положение в группе L после двух туров: 1. "Челси" - 6 очков; 2. ПАОК - 3; 3. БАТЭ - 3; 4. "Види" - 0.

Лига Европы

Группа L

"Челси" (Англия) - "Види" (Венгрия) - 1:0 (0:0)

Гол: Мората, 70.

"Челси" (Англия): Аррисабалага, Кэйхилл, Кристенсен, Дзаппакоста, Эмерсон, Фабрегас, Ковачич, Лофтус-Чик (Баркли, 66), Виллиан (Моузес, 74), Педро (Азар, 54), Мората.

"Види" (Венгрия): Туйвел, Юхас, Стопира, Него, Винисиус, Фиола, Хусти (Ковач, 77), Хаджич (Паткаи, 83), Миланов (Ходжич, 83), Николов, Шчепович.

Предупреждения: Него, 14. Хусти, 44. Миланов, 56. Мората, 66.

Судья: Зелинка (Чехия).

04 октября. Лондон. Стадион "Stamford Bridge".

"БАТЭ" (Белоруссия) - "ПАОК" (Греция) - 1:4 (0:3)

Голы: Прийович, 6 (0:1). Лео Жаба, 11 (0:2). Лео Жаба, 17 (0:3). Креспо, 61 - в свои ворота (1:3). Пелкас, 73 (1:4).

"БАТЭ" (Белоруссия): Щербицкий, Филипенко, Володько, Поляков, Бага, Стасевич (Гордейчук, 77), Драгун (Глеб, 71), Иванич, Яблонский, Риос, Туоминен (Скавыш, 59).

"ПАОК" (Греция): Пасхалакис, Креспо, Лео Матос, Варела, Тошка, Каньяс, Маурисиу, Пелкас, Прийович (Акпом, 76), Лео Жаба (Виейринья, 86), Лимниос (Бисесвар, 70).

Предупреждение: Володько, 46.

Судья: Шергенхофер (Австрия).

04 октября. Борисов. Стадион "Борисов-Арена".