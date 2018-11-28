Чех, Мхитарян, Рэмси и Лихтштайнер в заявке "Арсенала" на матч с "Ворсклой"

"Арсенал" назвал заявку команды на матч группового турнира Лиги Европы против "Ворсклы". В составе нет ряда ведущих игроков команды.

Заявка "Арсенала"

Вратари: Петр Чех, Эмилиано Мартинес, Деян Илиев.

Полевые игроки: Мохамед Эль-Нени, Генрих Мхитарян, Штефан Лихтштайнер, Аарон Рэмзи, Эйнсли Мэйтланд-Найлс, Роб Холдинг, Карл Дженкинсон, Маттео Гендузи, Зек Медли, Эдди Нкетиа, Жорди Осеи-Туту, Эмиль Смит-Роу, Доминик Томпсон, Джо Уиллок, Тайрис Джон-Джулс, Букайо Сака.

Матч состоится в Киеве 29 ноября и начнется в 20.55 по московскому времени.