Cергей Веденеев: "Зенит" мог забить "Динамо" и 15 голов"

Экс-полузащитник "Зенита" Сергей Веденеев прокомментировал ответную игру третьего отборочного раунда Лиги Европы между сине-бело-голубыми и минским "Динамо" (8:1 - доп. время).

- От того "Динамо", которое мы увидели в первой игре, не осталось ничего. И от "Зенита" тоже, - цитирует Веденеева Sport-weekend. - Был другой матч и другие две команды. Произошло это в том числе и потому, что стиль ведения игры был выбран тренерским штабом питерцев единственно верным. И он предрешил исход встречи. Это был так называемый навал - били вперед, без всяких розыгрышей.

Кроме того, защитникам "Динамо" в первой встрече удавалось выигрывать "второй этаж", а вот на "Петровском" борьбу в воздухе выиграл уже "Зенит" - безоговорочно. Минчане оказались не готовы к такому преображению "Зенита". Дома они, когда требовалось, оборонялись вдевятером, а вот на этот раз не успевали прибежать к воротам и вшестером.

Пространства в штрафной "Динамо" хватало, плотно зенитовцев не держали - можно было, наверное, и 15 голов им забить при должной мере удачи.