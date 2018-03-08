Cергей Кирьяков: "Ростов" показал, что с "Атлетико" можно играть, почему бы Семину не взять действия ростовчан за основу?"

Бывший нападающий сборной России, "Карлсруэ" и "Гамбурга" Сергей Кирьяков убежден, что "Локомотив" способен сыграть с "Атлетико" в 1/8 финала Лиги Европы на равных. По его мнению, Юрию Семину в противостоянии с "матрасниками" стоить взять за основу игру "Ростова" образца сезона-2016/17. Напомним, в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов ростовский клуб играл с "Атлетико на групповом этапе и оба раза проиграл с минимальным счетом (0:1 и 1:2).

– Сколько процентов поставите на то, что "Локомотив" увезет очки из Мадрида?

– Понятно, что "Атлетико" – фаворит. Другое дело – шанс в футболе есть всегда. И игра "Локомотива" в последнее время вселяет определенный оптимизм. Уверен, игроки железнодорожников прекрасно понимают, что мадридцы превосходят их буквально во всех компонентах – контроль мяча, быстрые контратаки, вязкая позиционная оборона, опасные стандарты. Но ненамного. И вот это принципиальный момент.

– В чем шанс "Локо"?

– В таких матчах самое главное – терпеть. "Ростов" в какой-то степени показал, что с "Атлетико" можно играть. Да, дончане уступили, но навязали очень достойную борьбу. Почему бы Семину не взять действия ростовчан за основу?

– Так сколько даете процентов на удачный исход встречи?

– 30 процентов можно дать смело, что "Локо" увезет ничью. При условии, что москвичи выдадут суперматч и все выложатся даже больше, чем на 100 процентов.

– Но как остановить Гризманна?

– А вот "Ростов" и показал, что можно играть против него довольно компактно. Да, француз забил. Но эти голы скорее нелогичные. Гризманн опасен, когда у него появляется свободное пространство, при выбегании в быструю атаку. Это его "фишка", что, конечно, нужно учесть. Понимаете, в Европе все нужно делать в два раза быстрее, чем у нас – бежать, работать с мячом и думать. (Виталий АЙРАПЕТОВ).

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Локомотивом" и "Атлетико" пройдет в Мадриде сегодня, 8 марта. Начало игры – 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.