Бывший помощник Карпина вошел в тренерский штаб "Вильярреала" перед матчем со "Спартаком"

Специалист по физической подготовке Эдуардо Домингес вошел в тренерский штаб "Вильярреала", информирует официальный сайт испанского клуба. Ранее он работал в "Спартаке" вместе с Валерием Карпиным.

Напомним, 10 декабря "Вильярреал" уволил Хавьера Кальеху с поста главного тренера. Его место занял Луис Гарсия. Дебютным матчем для нового тренеского штаба "желтой субмарины" станет встреча против "Спартака" в групповом этапе Лиги Европы.

"Вильярреал" занимает 1-е место в группе G, имея в активе 7 очков после пяти туров. "Спартак" с 5 баллами располагается на последней строчке.

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