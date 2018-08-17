Бывший игрок сборной России: "Зенит" великолепен, а "Спартак" - дрова, что он может?"

Бывший форвард ЦСКА и сборной России Денис Попов верил, что "Зенит" сможет отыграться в противостоянии с минским "Динамо" в третьем отборочном раунде Лиги Европы. Накануне на "Петровском" сине-бело-голубые обыграли соперника со счетом 8:1 (первая встреча - 0:4).

- "Зенит" просто великолепен! 8:1! Вообще молодцы!, - цитирует Sport-Weekend Попова. - Конечно, я верил, что питерцы смогут отыграться в Петербурге. А "Спартак" - дрова, что он может? Я был на 99 процентов уверен: он не пройдет ПАОК. Вот мне сейчас звонил болельщик "Спартака", и я ему сказал то же самое.

Весной "Спартак" отдал Кубок "Тосно", летом отдал Лигу чемпионов ПАОК… А то, что "красно-белые" стали чемпионами в позапрошлом году, - так тот сезон начинал Аленичев. И он собирал ту команду, готовил игроков. Каррера стал тогда главным тренером не с начала чемпионата. Теперь же мы видим, что Аленичев вывел "Енисей" в Премьер-лигу, красноярцы нормально играют в элите. Так что время, как говорится, расставляет все на свои места.

Не обыгрывать ПАОК - команду, которая, при всем уважении, даже не середняк европейского футбола. И проигрывать "Тосно" - команде, которая чудом дошла до Премьер-лиги и вообще закончила свое существование. Это ни в какие ворота не лезет. Таково мое мнение.

"Зенит" - "Динамо" Минск - 8:1. Видео всех голов! //

За "Зенит" болели как никогда. Пришлось использовать теплоходы //

"Зенит"! Ты круче "Барселоны"!