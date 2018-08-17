08:46 | Футбол — Лига Европы

Бывший игрок сборной России: "Зенит" великолепен, а "Спартак" - дрова, что он может?"


Бывший форвард ЦСКА и сборной России Денис Попов верил, что "Зенит" сможет отыграться в противостоянии с минским "Динамо" в третьем отборочном раунде Лиги Европы. Накануне на "Петровском" сине-бело-голубые обыграли соперника со счетом 8:1 (первая встреча - 0:4). 

 
Вторник. Москва. Стадион &quot;Открытие Арена&quot;. &quot;Спартак&quot; - ПАОК - 0:0. Главный тренер красно-белых Массимо КАРРЕРА и Андрей ЕЩЕНКО.Чем гордитесь, Массимо? Рабинер – о провале "Спартака"

- "Зенит" просто великолепен! 8:1! Вообще молодцы!, - цитирует Sport-Weekend Попова. - Конечно, я верил, что питерцы смогут отыграться в Петербурге. А "Спартак" - дрова, что он может? Я был на 99 процентов уверен: он не пройдет ПАОК. Вот мне сейчас звонил болельщик "Спартака", и я ему сказал то же самое.

Весной "Спартак" отдал Кубок "Тосно", летом отдал Лигу чемпионов ПАОК… А то, что "красно-белые" стали чемпионами в позапрошлом году, - так тот сезон начинал Аленичев. И он собирал ту команду, готовил игроков. Каррера стал тогда главным тренером не с начала чемпионата. Теперь же мы видим, что Аленичев вывел "Енисей" в Премьер-лигу, красноярцы нормально играют в элите. Так что время, как говорится, расставляет все на свои места. 

Не обыгрывать ПАОК - команду, которая, при всем уважении, даже не середняк европейского футбола. И проигрывать "Тосно" - команде, которая чудом дошла до Премьер-лиги и вообще закончила свое существование. Это ни в какие ворота не лезет. Таково мое мнение.

"Зенит" - "Динамо" Минск - 8:1. Видео всех голов! //
За "Зенит" болели как никогда. Пришлось использовать теплоходы //
"Зенит"! Ты круче "Барселоны"!

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. Отбор для "Зенита" и "Уфы"
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