Буяльский назвал удачу лучшим игроком киевского "Динамо" в матче с АЕК

Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский после выхода в 1/8 финала Лиги Европы отметил, что его команде сильно повезло в матче с АЕК (0:0). Первая встреча в Афинах завершилась со счетом 1:1. Киевляне пробились в следующий раунд за счет гола на чужом поле.
– Конечно, получился непростой матч, – передает "UA Футбол" слова Буяльского. – Главное – мы прошли дальше. У обеих команд было немало шансов, чтобы отличиться забитым мячом. Возможно, у нас этих моментов было даже больше. Кто был лучшим у "Динамо"? Удача.
Дополнительная информация
https://www.ua-football.com/ukrainian/news/1519335235-buyalskiy-luchshiy-igrok-v-sostave-dinamo-udacha.html
rustov
Удачи Динамо К.!
07:38