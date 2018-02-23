Буяльский назвал удачу лучшим игроком киевского "Динамо" в матче с АЕК

Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский после выхода в 1/8 финала Лиги Европы отметил, что его команде сильно повезло в матче с АЕК (0:0). Первая встреча в Афинах завершилась со счетом 1:1. Киевляне пробились в следующий раунд за счет гола на чужом поле.

– Конечно, получился непростой матч, – передает "UA Футбол" слова Буяльского. – Главное – мы прошли дальше. У обеих команд было немало шансов, чтобы отличиться забитым мячом. Возможно, у нас этих моментов было даже больше. Кто был лучшим у "Динамо"? Удача.