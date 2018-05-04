Бурная радость Симеоне после победы над "Арсеналом". Видео

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне очень эмоционально отреагировал на выход своей команды в финал Лиги Европы. В четверг мадридский клуб на своем поле победил "Арсенал" 1:0 и выиграл по сумме двух встреч – 2:1.
#симеоне радуется выходу #атлетико в финал pic.twitter.com/Ej47jRgzcv– Никита Камышев (@SkifFc) 3 мая 2018 г.
tanyakorosteva
Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/verminex
01:29
drJekil
Зверюга!!)) Рад за него) Видио у вас ужасное только) Мыло сполшное... Такие эмоции нужно в full HD демонстрировать или даже в кинотеатрах))
01:12