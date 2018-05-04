Бурная радость Симеоне после победы над "Арсеналом". Видео

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне очень эмоционально отреагировал на выход своей команды в финал Лиги Европы. В четверг мадридский клуб на своем поле победил "Арсенал" 1:0 и выиграл по сумме двух встреч – 2:1.