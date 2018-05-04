00:18 | Футбол — Лига Европы

Бурная радость Симеоне после победы над "Арсеналом". Видео

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Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне очень эмоционально отреагировал на выход своей команды в финал Лиги Европы. В четверг мадридский клуб на своем поле победил "Арсенал" 1:0 и выиграл по сумме двух встреч – 2:1.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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tanyakorosteva

Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/verminex

01:29

drJekil

Зверюга!!)) Рад за него) Видио у вас ужасное только) Мыло сполшное... Такие эмоции нужно в full HD демонстрировать или даже в кинотеатрах))

01:12

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