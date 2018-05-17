10:35 | Футбол — Лига Европы

Буна Сарр: "Марсель" не знал, как вернуться в игру после пропущенного гола"


Полузащитник "Марселя"  Буна Сарр выразил разочарование по поводу поражения от "Атлетико" (0:3) в финале Лиги Европы. В первом тайме марсельцы также из-за травмы потеряли капитана Димитри Пайета.

– Конечно, мы разочарованы, особенно после такого прекрасного пути, – цитирует AFP Сарра. – Это часть футбола, и "Атлетико" показал себя великой командой. Конечно, мы пострадали от травмы Пайета. Это один из наших лидеров. Мы хорошо начали игру, создали несколько моментов, но не реализовали их. А после пропущенного мяча не знали, как вернуться в игру.

Марсель - Атлетико

 

Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. Финал. "Марсель" - "Атлетико"
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