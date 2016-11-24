Букмекеры считают "Зенит" фаворитом в матче с "Маккаби"

24 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы "Зенит" - "Маккаби" Т.-А. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Зенит" - "Маккаби" Т.-А.
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,85 – Н 3,83 – П2 4,18
Трансляция матча "Зенит" - "Маккаби" Т.-А. 24 ноября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Зенит" - "Маккаби" Т.-А.
Прямая трансляция матча "Зенит" - "Маккаби" Т.-А. 24 ноября на канале, "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=0-0, 4 – 3.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
15 сентября 2016 года
|
Групповой этап ЛЕ
|
"Маккаби" - "Зенит"
|
3:4