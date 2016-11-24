13:00 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Букмекеры считают "Зенит" фаворитом в матче с "Маккаби"

"Зенит" - "Маккаби" Т.-А. Фото "СЭ"
"Зенит" - "Маккаби" Т.-А. Фото "СЭ"
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24 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы "Зенит" - "Маккаби" Т.-А. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Зенит" - "Маккаби" Т.-А.

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,85 – Н 3,83 – П2 4,18              

Трансляция матча "Зенит" - "Маккаби" Т.-А. 24 ноября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Зенит" - "Маккаби" Т.-А.

Прямая трансляция матча "Зенит" - "Маккаби" Т.-А. 24 ноября на канале, "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=0-0, 4 – 3.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

15 сентября 2016 года

Групповой этап ЛЕ

"Маккаби" - "Зенит"

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