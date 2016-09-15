Букмекеры считают "Зенит" фаворитом в матче с "Маккаби"

15 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы "Маккаби" Т.-А. – "Зенит". Начало – в 20:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Маккаби" Т.-А. – "Зенит"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,69 – Н 3,35 – П2 2,12

Трансляция матча "Маккаби" Т.-А. – "Зенит" 15 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Маккаби" Т.-А. – "Зенит".

Прямая трансляция матча "Маккаби" Т.-А. – "Зенит" 15 сентября на канале, "Матч ТВ".

Цитаты

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу:

– У нас достаточно информации о сопернике. Видели их игру с "Бейтаром", с "Хайдуком". Использовали и информацию по прошлому году, когда "Маккаби" играл с киевским "Динамо" в Лиге чемпионов. Знаем, что сейчас они меняют систему, взяли несколько новых игроков, больше внимания уделяют оборонительным действиям. Много опытных игроков, в том числе с международным опытом. Мы знаем, что ждать от этой команды завтра и что они нам представят. Есть 4 – 5 игроков, через которых строится игра всей команды. К этому тоже готовы. Из того, что должны знать о "Маккаби", знаем все.