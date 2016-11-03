Букмекеры считают "Зенит" фаворитом в матче с "Дандолком"

3 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы "Зенит" – "Дандолк". Начало – в 21:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Зенит" – "Дандолк"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,16 – Н 8,14 – П2 19,00

Трансляция матча "Зенит" – "Дандолк" 3 ноября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Зенит" – "Дандолк".

Прямая трансляция матча "Зенит" – "Дандолк" 3 ноября на канале, "Матч! Футбол 1".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=0-0, 2 – 1.

Результаты последних матчей