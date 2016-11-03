Букмекеры считают "Зенит" фаворитом в матче с "Дандолком"

3 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы "Зенит" – "Дандолк". Начало – в 21:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Зенит" – "Дандолк"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,16 – Н 8,14 – П2 19,00
Трансляция матча "Зенит" – "Дандолк" 3 ноября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Зенит" – "Дандолк".
Прямая трансляция матча "Зенит" – "Дандолк" 3 ноября на канале, "Матч! Футбол 1".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=0-0, 2 – 1.
Результаты последних матчей
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Дата
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Турнир
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Команды
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Счет
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20 октября 2016 года
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Групповой этап ЛЕ
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"Дандолк" – "Зенит"
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1:2