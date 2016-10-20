Букмекеры считают "Зенит" фаворитом в матче с "Дандолком"

20 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Дандолк" – "Зенит". Начало – в 22:05 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Дандолк" – "Зенит"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 11,00 – Н 5,81 – П2 1,29

Трансляция матча "Дандолк" – "Зенит" 20 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Дандолк" – "Зенит".

Прямая трансляция матча "Дандолк" – "Зенит" 20 октября на канале, "Матч ТВ".

Цитаты

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу:

– Это хорошая команда, которая не зря выиграла три национальных чемпионата, не зря удачно выступает в Европе, – подчеркнул Луческу. – Ее состав не меняется. Они обыграли БАТЭ, что было непросто. Хорошо смотрелись с "Легией". Сейчас провели два хороших матча на групповом этапе. Кстати, это не чисто британская команда. Она сильна не только длинными передачами и борьбой. Ее игра в чемпионате и еврокубках отличается.