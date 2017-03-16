Букмекеры считают "Манчестер Юнайтед" фаворитом в матче с "Ростовом"

16 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" – "Ростов". Начало – в 23:05 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Манчестер Юнайтед" – "Ростов"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,22 – Н 6,36 – П2 16,00
Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" – "Ростов" 16 марта
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" – "Ростов".
Прямая трансляция матча "Манчестер Юнайтед" – "Ростов" 16 марта на канале "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=1-0, 1 – 1.
Результаты последних матчей
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Дата
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Турнир
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Команды
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Счет
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9 марта 2017 года
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1/8 Лиги Европы
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"Ростов" – "МЮ"
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1:1