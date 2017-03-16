Букмекеры считают "Манчестер Юнайтед" фаворитом в матче с "Ростовом"

16 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" – "Ростов". Начало – в 23:05 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Манчестер Юнайтед" – "Ростов"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,22 – Н 6,36 – П2 16,00

Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" – "Ростов" 16 марта

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" – "Ростов".

Прямая трансляция матча "Манчестер Юнайтед" – "Ростов" 16 марта на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=1-0, 1 – 1.

Результаты последних матчей