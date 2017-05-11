Букмекеры прогнозируют победу "Манчестер Юнайтед" над "Сельтой"

Сегодня станут известны финалисты Лиги Европы. В одном из ответных матчей 1/2 финала "Манчестер Юнайтед" принимает "Сельту". Начало - в 22:00 по московскому времени. Напомним, что в первой встрече со счетом 1:0 победил "МЮ".
Котировки букмекеров на матч "Манчестер Юнайтед" – "Сельта"
Коэффициенты Winline: П1 1,55 - Н 4,21 - П2 6,36
прогноз на матч
Потери: Рохо, Фосу-Менса, Ибрагимович, Шоу, Янг (все - травм.) - Росси (травм.), Бланко (под вопросом).
Прогноз "СЭ" – 2:1.
трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Сельта".
Прямая трансляция матча "Манчестер Юнайтед" - "Сельта" - в четверг, 11 мая, на канале "Матч ТВ".