Букмекеры прогнозируют победу "Манчестер Юнайтед" над "Сельтой"

Сегодня станут известны финалисты Лиги Европы. В одном из ответных матчей 1/2 финала "Манчестер Юнайтед" принимает "Сельту". Начало - в 22:00 по московскому времени. Напомним, что в первой встрече со счетом 1:0 победил "МЮ".

Котировки букмекеров на матч "Манчестер Юнайтед" – "Сельта"

Коэффициенты Winline: П1 1,55 - Н 4,21 - П2 6,36

прогноз на матч

Потери: Рохо, Фосу-Менса, Ибрагимович, Шоу, Янг (все - травм.) - Росси (травм.), Бланко (под вопросом).

Прогноз "СЭ" – 2:1.

трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Сельта".

Прямая трансляция матча "Манчестер Юнайтед" - "Сельта" - в четверг, 11 мая, на канале "Матч ТВ".