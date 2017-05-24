Букмекеры отдают предпочтение "Манчестер Юнайтед" в финальном матче с "Аяксом". ФУТБОЛ - Лига Европы. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
04:20 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Букмекеры отдают предпочтение "Манчестер Юнайтед" в финальном
матче с "Аяксом"

Кубок УЕФА доставлен на стокгольмскую "Френдс Арену". Фото AFP
Кубок УЕФА доставлен на стокгольмскую "Френдс Арену". Фото AFP
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Сегодня в предместье Стокгольма пройдет финальный матч второго по рангу клубного турнира Европы. Трофей разыграют "Аякс" и "Манчестер Юнайтед". Начало - в 21:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Аякс" – "Манчестер Юнайтед"

Коэффициенты Winline: П1 4,58 - Н 3,49 - П2 1,87

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 1:2.

Ориентировочные составы

"Аякс": Онана, Фелтман, Санчес, де Лигт, Ридевалд, Шене, Классен, Зиех, Траоре, Дольберг, Юнес.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Валенсия, Джоунс, Блинд, Дармиан, Кэррик, Эррера, Погба, Лингард, Рэшфорд, Мхитарян.

Потери: Фиргефер (дисквал.), Синкгравен (под вопросом) – Ибрагимович, Рохо, Шоу, Янг (все – травм.).

Судья: Скомина (Словения).

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Аякс" - "Манчестер Юнайтед".

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