Букмекеры отдают предпочтение "Лиону" в матче с "Аяксом"

Сегодня станут известны финалисты Лиги Европы. В одном из ответных матчей 1/2 финала "Лион" принимает "Аякс". Начало - в 22:00 по московскому времени. Напомним, что в первой встрече со счетом 4:1 победил "Аякс".

Котировки букмекеров на матч "Лион" – "Аякс"

Коэффициенты Winline: П1 1,68 - Н 4,42 - П2 4,61

прогноз на матч

Потери: Диакаби, Толиссо, Янга-Мбива (все - под вопросом) - Синкграфен (под вопросом).

Прогноз "СЭ" – 2:1.

трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Лион" - "Аякс".

Прямая трансляция матча "Лион" - "Аякс" - в четверг, 11 мая, на канале "Матч! Футбол-1".