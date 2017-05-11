Букмекеры отдают предпочтение "Лиону" в матче с "Аяксом"

Сегодня станут известны финалисты Лиги Европы. В одном из ответных матчей 1/2 финала "Лион" принимает "Аякс". Начало - в 22:00 по московскому времени. Напомним, что в первой встрече со счетом 4:1 победил "Аякс".
Котировки букмекеров на матч "Лион" – "Аякс"
Коэффициенты Winline: П1 1,68 - Н 4,42 - П2 4,61
прогноз на матч
Потери: Диакаби, Толиссо, Янга-Мбива (все - под вопросом) - Синкграфен (под вопросом).
Прогноз "СЭ" – 2:1.
трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Лион" - "Аякс".
Прямая трансляция матча "Лион" - "Аякс" - в четверг, 11 мая, на канале "Матч! Футбол-1".