Букмекеры оценивают победу "Зенита" над АЗ с коэффициентом 1,42

29 сентября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы "Зенит" – АЗ. Начало – в 22:05 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Зенит" – АЗ
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,42 – Н 4,91 – П2 7,53
Трансляция матча "Зенит" – АЗ 29 сентября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Зенит" – АЗ.
Прямая трансляция матча "Зенит" – АЗ 29 сентября на канале "Матч ТВ".
Цитаты
Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу:
– В первую очередь, АЗ – не очень известная команда. Она запрограммирована как раз под еврокубки. Чтобы воспитывать игроков, регулярно демонстрировать их на международном уровне, а потом продавать. И в прошлом, и в этом году они закончили сезоны с положительным финансовым активом, значит, клуб идет в правильном направлении. АЗ строит игру в зависимости от финансового интереса. Как и все голландцы, наш соперник насыщает центральную ось мощными игроками, а на флангах бегают молодые юркие ребята 20 – 22 лет. Поэтому нам предстоит встреча с очень мотивированным оппонентом. Наши игроки должны проникнуться мыслью, что нас ждет непростой матч.
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=1-0, 1 – 1.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
25 октября 2007 года
|
Групповой этап Кубка УЕФА
|
"Зенит" – АЗ
|
1:1