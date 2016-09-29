Букмекеры оценивают победу "Зенита" над АЗ с коэффициентом 1,42

29 сентября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы "Зенит" – АЗ. Начало – в 22:05 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Зенит" – АЗ

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,42 – Н 4,91 – П2 7,53

Трансляция матча "Зенит" – АЗ 29 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Зенит" – АЗ.

Прямая трансляция матча "Зенит" – АЗ 29 сентября на канале "Матч ТВ".

Цитаты

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу:

– В первую очередь, АЗ – не очень известная команда. Она запрограммирована как раз под еврокубки. Чтобы воспитывать игроков, регулярно демонстрировать их на международном уровне, а потом продавать. И в прошлом, и в этом году они закончили сезоны с положительным финансовым активом, значит, клуб идет в правильном направлении. АЗ строит игру в зависимости от финансового интереса. Как и все голландцы, наш соперник насыщает центральную ось мощными игроками, а на флангах бегают молодые юркие ребята 20 – 22 лет. Поэтому нам предстоит встреча с очень мотивированным оппонентом. Наши игроки должны проникнуться мыслью, что нас ждет непростой матч.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=1-0, 1 – 1.

Результаты последних матчей