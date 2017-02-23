Букмекеры оценивают победу "Ростова" над пражской "Спартой" с коэффициентом 3,60

23 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы "Спарта" П – "Ростов". Начало – в 23:05 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Спарта" П – "Ростов"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,18 – Н 3,29 – П2 3,60
Трансляция матча "Спарта" П – "Ростов" 23 февраля
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Спарта" П – "Ростов".
Прямая трансляция матча "Спарта" П – "Ростов" 23 февраля на канале "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=0-1, 0 – 4.
Результаты последних матчей
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Дата
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Турнир
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Команды
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Счет
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16 февраля 2017 года
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1/16 финала ЛЕ
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"Ростов" – "Спарта" П
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4:0
HerculesKolya
Ха-ха-ха, этим клоунам совсем денег своих не жалко! Грохнут чехов и глазом не моргнут!
16:10