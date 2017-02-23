Букмекеры оценивают победу "Ростова" над пражской "Спартой" с коэффициентом 3,60

23 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы "Спарта" П – "Ростов". Начало – в 23:05 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Спарта" П – "Ростов"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,18 – Н 3,29 – П2 3,60

Трансляция матча "Спарта" П – "Ростов" 23 февраля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Спарта" П – "Ростов".

Прямая трансляция матча "Спарта" П – "Ростов" 23 февраля на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=0-1, 0 – 4.

Результаты последних матчей