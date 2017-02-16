Букмекеры оценивают победу "Ростова" над пражской "Спартой" с коэффициентом 2,22

16 февраля состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы "Ростов" – "Спарта" П. Начало – в 21:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Ростов" – "Спарта" П

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,22 – Н 3,08 – П2 3,76

Трансляция матча "Ростов" – "Спарта" П 16 февраля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ростов" – "Спарта" П.

Прямая трансляция матча "Ростов" – "Спарта" П 16 февраля на канале "Матч ТВ".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Ростов" – "Спарта" П

Максим КАЛИНИЧЕНКО, бывший полузащитник "Спартака" и сборной Украины – 1:0. "Ростов" будет действовать в своей излюбленной манере – насыщенная оборона, контратаки. И такой футбол дает результат. "Спарта" – серьезный и неприятный соперник, но команде Бердыева по силам пройти дальше.

Сергей АСТАХОВ корреспондент отдела футбола "СЭ" – 1:0. Свежий "Ростов" – грозная сила. Курбан Бердыев знает толк в тактике, и пражане наткнутся на непроходимые редуты в обороне дончан. А в контратаках обязательно выпадет шанс забить.