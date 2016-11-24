Букмекеры оценивают победу "Краснодара" над "Зальцбургом" с коэффициентом 1,99

24 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" – "Зальцбург". Начало – в 21:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Краснодар" – "Зальцбург"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,99 – Н 3,29 – П2 4,27
Трансляция матча "Краснодар" – "Зальцбург" 24 ноября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Краснодар" – "Зальцбург".
Прямая трансляция матча "Краснодар" – "Зальцбург" 24 ноября на канале, "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=0-0, 1 – 0.
Результаты последних матчей
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Дата
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Турнир
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Команды
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Счет
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15 сентября 2016 года
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Групповой этап ЛЕ
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"Зальцбург" – "Краснодар"
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0:1