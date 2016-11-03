15:30 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Букмекеры оценивают победу "Краснодара" над "Шальке" с коэффициентом 5,74

"Шальке" – "Краснодар". Фото "СЭ"
"Шальке" – "Краснодар". Фото "СЭ"
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3 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы "Шальке" – "Краснодар". Начало – в 23:05 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Шальке" – "Краснодар"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,62 – Н 4,04 – П2 5,74

Трансляция матча "Шальке" – "Краснодар" 3 ноября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Шальке" – "Краснодар".

Прямая трансляция матча "Шальке" – "Краснодар" 3 ноября на канале, "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=0-0, 1 – 0.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

20 октября 2016 года

Групповой этап ЛЕ

"Краснодар" – "Шальке"

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