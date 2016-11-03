Букмекеры оценивают победу "Краснодара" над "Шальке" с коэффициентом 5,74

3 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы "Шальке" – "Краснодар". Начало – в 23:05 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Шальке" – "Краснодар"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,62 – Н 4,04 – П2 5,74
Трансляция матча "Шальке" – "Краснодар" 3 ноября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Шальке" – "Краснодар".
Прямая трансляция матча "Шальке" – "Краснодар" 3 ноября на канале, "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=0-0, 1 – 0.
Результаты последних матчей
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Дата
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Турнир
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Команды
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Счет
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20 октября 2016 года
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Групповой этап ЛЕ
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"Краснодар" – "Шальке"
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0:1