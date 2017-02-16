Букмекеры не видят явного фаворита в матче "Андерлехт" – "Зенит"

16 февраля состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы "Андерлехт" – "Зенит". Начало – в 23:05 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Андерлехт" – "Зенит"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,84 – Н 3,37 – П2 2,55

Трансляция матча "Андерлехт" – "Зенит" 16 февраля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Андерлехт" – "Зенит".

Прямая трансляция матча "Андерлехт" – "Зенит" 16 февраля на канале "Матч ТВ".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Андерлехт" – "Зенит"

Максим КАЛИНИЧЕНКО, бывший полузащитник "Спартака" и сборной Украины – 2:2. Хорошо знаю Луческу. Его команда обязательно будет готова к первой официальной игре года. "Зениту" придется тяжело против бельгийцев, в составе окажутся новички – интересно посмотреть, как они проявят себя в боевых условиях.

Сергей АСТАХОВ корреспондент отдела футбола "СЭ" – 2:1. "Зениту" важно подойти к матчу со свежей головой и сыграть рационально. На данный момент важен результат, а не красота футбола. Несмотря на то, что новички уже успели вписаться в концепцию Луческу, решать задачу выхода в следующий раунд питерцам придется в ответной встрече.