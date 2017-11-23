14:25 | Футбол — Лига Европы

Букмекеры не видят шансов у "Вардара" в матче с "Зенитом"

"Зенит" vs "Вардар". Фото "СЭ"
"Зенит" vs "Вардар". Фото "СЭ"
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Сегодня состоится матч пятого тура группового этапа Лиги Европы между "Зенитом" и "Вардаром". Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 21.00.

Котировки букмекеров на матч "Зенит" – "Вардар"

Прогноз Winline – П1 1,09 – Н 10,0 – П2 28,0

Трансляция матча "Зенит" – "Вардар"

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Зенит" – "Вардар".

Прямая трансляция матча "Зенит" – "Вардар" – в четверг, 23 ноября, на канале "Матч ТВ".

Ориентировочные составы "Зенит" – "Вардар"

"Зенит": Лодыгин – Терентьев, Мевля, Новосельцев, Анюков – Ерохин, Паредес, Нобоа – Дриусси, Дзюба, Полоз.

"Вардар": Алексовски – Амбарцумян, Грнчаров, Новак, Глишич – Николов, Григоров – Баргесян, Жуан Фелипе, Джигуари – Итало.

ПОТЕРИ: Лунев (травм.) – Брдаровски (травм.)

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

вот это очень зря. Зенит всё решил и в этом туре может не напрягаться.

14:56