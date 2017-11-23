Букмекеры не видят шансов у "Вардара" в матче с "Зенитом"

Сегодня состоится матч пятого тура группового этапа Лиги Европы между "Зенитом" и "Вардаром". Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 21.00.
Котировки букмекеров на матч "Зенит" – "Вардар"
Прогноз Winline – П1 1,09 – Н 10,0 – П2 28,0
Трансляция матча "Зенит" – "Вардар"
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Зенит" – "Вардар".
Прямая трансляция матча "Зенит" – "Вардар" – в четверг, 23 ноября, на канале "Матч ТВ".
Ориентировочные составы "Зенит" – "Вардар"
"Зенит": Лодыгин – Терентьев, Мевля, Новосельцев, Анюков – Ерохин, Паредес, Нобоа – Дриусси, Дзюба, Полоз.
"Вардар": Алексовски – Амбарцумян, Грнчаров, Новак, Глишич – Николов, Григоров – Баргесян, Жуан Фелипе, Джигуари – Итало.
ПОТЕРИ: Лунев (травм.) – Брдаровски (травм.)
shpasic
вот это очень зря. Зенит всё решил и в этом туре может не напрягаться.
14:56