Букмекеры не видят шансов у "Вардара" в матче с "Зенитом"

Сегодня состоится матч пятого тура группового этапа Лиги Европы между "Зенитом" и "Вардаром". Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 21.00.

Котировки букмекеров на матч "Зенит" – "Вардар"

Прогноз Winline – П1 1,09 – Н 10,0 – П2 28,0

Трансляция матча "Зенит" – "Вардар"

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Зенит" – "Вардар".

Прямая трансляция матча "Зенит" – "Вардар" – в четверг, 23 ноября, на канале "Матч ТВ".

Ориентировочные составы "Зенит" – "Вардар"

"Зенит": Лодыгин – Терентьев, Мевля, Новосельцев, Анюков – Ерохин, Паредес, Нобоа – Дриусси, Дзюба, Полоз.

"Вардар": Алексовски – Амбарцумян, Грнчаров, Новак, Глишич – Николов, Григоров – Баргесян, Жуан Фелипе, Джигуари – Итало.

ПОТЕРИ: Лунев (травм.) – Брдаровски (травм.)