Букмекеры не видят фаворита в матче "Краснодар" – "Шальке"

20 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" – "Шальке". Начало – в 20:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Краснодар" – "Шальке"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,58 – Н 3,44 – П2 2,77

Трансляция матча "Краснодар" – "Шальке" 20 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Краснодар" – "Шальке".

Прямая трансляция матча "Краснодар" – "Шальке" 20 октября на канале, "Матч ТВ".

Цитаты

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов:

– Мы уже разобрали "Шальке". Немецкие команды всегда отличаются мощью, умеют играть в футбол. "Горняки" в турнирной таблице своего чемпионата идут не очень удачно, но Лига Европы – другой турнир. Нас ждет тяжелейший матч. Но мы будем стараться играть в свой футбол, действовать агрессивно. Мы постараемся усложнить жизнь сопернику.

– "Шальке" не проигрывает на выезде с 2014 года. Как с эмоциональной точки зрения футболисты оценят это?

– До игры я вообще не говорил об этом. Если на 93-й мы сравняем, то будем довольны, если пропустим – то нет.