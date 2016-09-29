Букмекеры не верят в победу луганской "Зари" над "Манчестер Юнайтед"

29 сентября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" – "Заря" Лг. Начало – в 22:05 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Манчестер Юнайтед" – "Заря" Лг

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,16 – Н 7,73 – П2 20,00

Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" – "Заря" Лг 29 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" – "Заря" Лг.

Прямая трансляция матча "Манчестер Юнайтед" – "Заря" Лг 29 сентября на канале, "Матч! Футбол 1".

Цитаты

Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб:

– Мы очень долго ждали того, чтобы сыграть на таком уровне, – приводит пресс-служба луганчан слова Вернидуба. – Наконец-то мы попали в группу Лиги Европы. Нам попались соперники с мировым именем. На сердце только радость и ожидание игры.

– Очень много информации появляется о том, кто сыграет в "МЮ" завтра, а кто нет. Позавчера Ибрагимович не играет, сегодня он уже в старте и так далее. Обращаете ли вы внимание на все эти новости?

– Я тоже читаю эту информацию. Лично мне хотелось бы, чтоб "МЮ" сыграл с нами сильнейшим составом. Это было бы намного интереснее для нас. Я могу пожелать каждому игроку манкунианцев как можно больше здоровья, и чтоб завтра все были на футбольном поле.