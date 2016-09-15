Букмекеры не верят в победу "Краснодара" над "Зальцбургом"

15 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы "Зальцбург" – "Краснодар". Начало – в 22:05 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Зальцбург" – "Краснодар"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,10 – Н 3,44 – П2 3,65

Трансляция матча "Зальцбург" – "Краснодар" 15 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Зальцбург" – "Краснодар".

Прямая трансляция матча "Зальцбург" – "Краснодар" 15 сентября на канале "Матч ТВ".

Цитаты

И.о. главного тренера "Краснодара" Игорь Шалимов:

– Мы будем придерживаться своей игры в короткий и средний пас. "Зальцбург" обычно начинает дома очень агрессивно, и нам надо сыграть в дебюте матча с такой же агрессией, чтобы остановить этот порыв. А дальше будет видно.