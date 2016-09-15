Букмекеры не верят в победу "Краснодара" над "Зальцбургом"

15 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы "Зальцбург" – "Краснодар". Начало – в 22:05 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Зальцбург" – "Краснодар"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,10 – Н 3,44 – П2 3,65
Трансляция матча "Зальцбург" – "Краснодар" 15 сентября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Зальцбург" – "Краснодар".
Прямая трансляция матча "Зальцбург" – "Краснодар" 15 сентября на канале "Матч ТВ".
Цитаты
И.о. главного тренера "Краснодара" Игорь Шалимов:
– Мы будем придерживаться своей игры в короткий и средний пас. "Зальцбург" обычно начинает дома очень агрессивно, и нам надо сыграть в дебюте матча с такой же агрессией, чтобы остановить этот порыв. А дальше будет видно.
баламошка
Лолы.
15:51