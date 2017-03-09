Букмекеры не верят в победу "Краснодара" над "Сельтой"

9 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы "Сельта" – "Краснодар". Начало – в 23:05 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Сельта" – "Краснодар"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,62 – Н 3,85 – П2 6,18

Трансляция матча "Сельта" – "Краснодар" 9 марта

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Сельта" – "Краснодар".

Прямая трансляция матча "Сельта" – "Краснодар" 9 марта на канале "Матч ТВ".

Цитаты

Главный тренер "Сельты" Эдуардо Бериссо:

– "Краснодар" очень организованная команда со слаженной структурой игры, динамичными полузащитниками, активными флангами, – сказал Бериссо. – Соперник хорошо владеет мячом, а теряя его, сразу прессингует. Повторюсь, команда прекрасно организована.

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов:

– "Краснодар" не относят к фаворитам. Это хорошо?

– Нам это будет удобно, если соперник посчитает себя фаворитом и потому неправильно подготовится к игре. Мы знаем, как играть, знаем особенности игры соперника. Думаю, мы готовы к противостоянию с "Сельтой". Надеемся на положительный результат.