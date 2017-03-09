Бухаров на глазах Черчесова сравнял счет в матче с "МЮ"

Нападающий "Ростова" Александр Бухаров на 53-й минуте домашнего матча 1/8 финала Лиги Европы сравнял счет встречи – 1:1. Форвард "Ростова" воспользовался передачей из глубины Тимофея Калачева и переиграл Серхио Ромеро.

Напомним, на этой встрече присутствует главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Трансляция матча "Ростов" – "Манчестер Юнайтед"