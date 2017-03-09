Бухаров на глазах Черчесова сравнял счет в матче с "МЮ"

Нападающий "Ростова" Александр Бухаров на 53-й минуте домашнего матча 1/8 финала Лиги Европы сравнял счет встречи – 1:1. Форвард "Ростова" воспользовался передачей из глубины Тимофея Калачева и переиграл Серхио Ромеро.
Напомним, на этой встрече присутствует главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
ladafan
щука!! у них два вратаря играют....
22:27
shpasic
Форвард "Ростова" воспользовался передачей из глубины Тимофея Калачева и переиграл Давида Де Хеа. /// только я думал, что Ромеро в воротах)
22:20
shpasic
молодец, Хубаров!
22:19