22:12 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Бухаров на глазах Черчесова сравнял счет в матче с "МЮ"

0
0
0
0
3

Нападающий "Ростова" Александр Бухаров на 53-й минуте домашнего матча 1/8 финала Лиги Европы сравнял счет встречи – 1:1. Форвард "Ростова" воспользовался передачей из глубины Тимофея Калачева и переиграл Серхио Ромеро.

Напомним, на этой встрече присутствует главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Трансляция матча "Ростов" – "Манчестер Юнайтед"

0
0
0
0
3
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

ladafan

щука!! у них два вратаря играют....

22:27

shpasic

Форвард "Ростова" воспользовался передачей из глубины Тимофея Калачева и переиграл Давида Де Хеа. /// только я думал, что Ромеро в воротах)

22:20

shpasic

молодец, Хубаров!

22:19

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ