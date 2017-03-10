08:18 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Брюно Женезьо: "В матче с "Ромой" удалось создать атмосферу Лиги чемпионов"

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Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо похвалил команду за победу над "Ромой" (4:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. При этом он не считает лионцев фаворитами в противостоянии.

– Я получил удовольствие от игры во втором тайме, – цитирует AFP Женезьо. – Думаю, зрителям тоже понравилось. Нам удалось создать атмосферу как в Лиге чемпионов. Это помогла нам. В первом тайме мы слишком глубоко защищались. Пропущенные мячи нас расстроили. Но удалось все исправить, подняв линию обороны. Не знаю, как оценить наши шансы на проход. Впереди тяжелый матч в Риме. Шансы равные. Будет непросто не пропустить гол. Но мы можем сами создать проблемы сопернику.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/8 финала
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