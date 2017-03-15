Брюно Женезьо: "Рома" - один из фаворитов Лиги Европы"

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо считает "Рому" одним из фаворитов Лиги Европы. Тем не менее, он считает, что его команде по силам пройти римский коллектив. Первая встреча завершилась победой французского клуба со счетом 4:2, а ответный поединок состоится завтра в Риме и начнется в 23.05 по московскому времени.

- Мы ожидали, что противостояние с "Ромой" будет трудным, - цитирует пресс-служба клуба Женезьо. - Первый матч получился хорошим, но завтра все будет иначе. Безусловно, этот матч поможет команде расти. "Рома" является одним из фаворитов на победу Лиге Европы. Но если мы пройдем дальше, то покажем, что "Лион" способен решать серьезные задачи. Нужно играть в свой футбол и сохранить добытое преимущество. Матчи в Париже в Барселоне показали, что в футболе нельзя быть ни в чем уверенным. "Рома" играет в интересный футбол, нужно будет с этим справляться, но, думаю, что мы готовы.