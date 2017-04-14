Брюно Женезьо: "Происходившее перед игрой "Лион" – "Бешикташ" - разочаровывает"

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо после первого матча 1/4 финала Лиги Европы против "Бешикташа" (2:1) отметил, что происходивших перед игрой беспорядков в связи с поведением болельщиков не должно быть в футболе. Перед началом встречи большое число поклонников французского клуба выбежало на поле. Болельщики были вынуждены пойти на такой шаг, поскольку их сектор атаковали и забрасывали петардами фанаты "Бешикташа".

Начало матча было отложено, а полиции понадобилось время, чтобы взять ситуацию на стадионе "Парк Олимпик Лион" под свой контроль. В Лионе в течение всего дня турецкие фанаты вели себя агрессивно и постоянно устраивали столкновения с полицией.

– Я немного расстроен произошедшим, потому что это вообще никак не относится к главной идее футбола и в целом спорта, – цитирует L'Équipe Женезьо. – Считаю, что эта игра, в первую очередь, должна нести мир, а болельщикам в ней отведена определяющая роль. Но в такие моменты тебя накрывает разочарование, грусть. Хорошо, что беспорядки удалось устранить, и матч вообще состоялся.