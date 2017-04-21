Брюно Женезьо: "Лиону" удалось снять проклятие послематчевых пенальти"

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо после ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против "Бешикташа" (1:2 д.в., по пенальти - 7:6) отметил, что команда могла не доводить дело до серии пенальти. По его словам, хорошую игру продемонстрировал голкипер соперника Фабрисио Агосто.

- "Лион" контролировал игру на протяжении практически всего матча, кроме начала второго тайма, - приводит L'Equipe слова Женезьо. - Но нам не везло из-за хорошей игры голкипера "Бешикташа". В итоге все свелось к серии пенальти. Мы помнили, что команда проиграла две предыдущие серии в еврокубках, но нам удалось преодолеть это проклятие.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Бешикташ" - "Лион"