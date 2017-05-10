Брюно Женезьо: "Лион" умеет много забивать на своем поле"

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо накануне ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против "Аякса" отметил, что его команда много забивает в домашних матчах. Также он призвал фанатов оказать поддержку, так как в первой игре выиграл голландский коллектив (4:1).

- После первого матча в раздевалке было подавленное настроение, но я постарался убедить игроков, что это лишь первая игра и подвиг возможен, - цитирует пресс-служба клуба Женезьо. - Многое уже было сказано, но теперь мы должны показать то, на что способны на поле, так как это самое главное. Мы умеем забивать много голов на своем стадионе. Мы сильны, когда в нас верят...

"Аякс" - это молодая команда, у которой могут быть перепады настроения. Они будут стараться контролировать свои нервы и быть твердыми в защите. Наш приоритет - баланс. Я ожидаю, что это сделает важный результат... Также фанаты имеют очень важную роль. Нам понадобятся их поддержка. Не оцениваю эту игру как личный вызов, который позволит мне спасти сезон или что-то вроде того. Меня интересуют только успехи команды.

Матч "Лион" - "Аякс" состоится завтра, 11 мая, начало - в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.