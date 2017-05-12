Брюно Женезьо: "Игрокам "Лиона" нужно поднять голову и гордиться собой"

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо после ответного полуфинала Лиги Европы против "Аякса" (3:1) отметил, что команда плохо начала поединок из-за слишком большого желания. По его словам, игрокам нельзя опускать голову, несмотря на вылет из турнира.

- Я разочарован, но горжусь тем, что сделали мои игроки, - приводит L'Equipe слова Женезьо. - Однако остался и горький осадок, потому что не смогли забить четвертый гол. Мы плохо начали матч, было слишком много желания и напряжения. Два гола в конце первого тайма придали команде уверенности, но сил не хватило до конца поединка.

Сейчас нужно поднять голову и гордиться собой. У нас были хорошие моменты в этом турнире. Такие матчи, как с "Ромой", помогли вырасти.

Трансляция матча "Лион" - "Аякс"