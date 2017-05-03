Брюно Женезьо: "Это крушение"

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо выразил разочарование поражением от "Аякса" (1:4) в первом полуфинале Лиги Европы. Он надеется, что шансы "Лиона" на выход в финал еще не потеряны.

– Это крушение, – цитирует AFP Женезьо. – Это больше чем поражение. Мы не играли. Такое нужно пережить, восстановить свои мысли. И продолжать верить. Подвиг возможен. Один гол способен все переломить. В еврокубках часто бывают перевороты. Это нас мотивирует. Мы показывали по ходу матча, что способны создать проблемы "Аяксу".

Трансляция матча "Аякс" - "Лион"