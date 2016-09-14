Бруну Перес: "Группа "Ромы" в Лиге Европы кажется легкой, но это не так"

Защитник "Ромы" Бруну Перес не считает, что его команде досталась легкая группа в Лиге Европы. Тем не менее, он надеется, что "волкам" удастся пробиться в плей-офф. "Роме" предстоит побороться за выход в следующую стадию турнира с "Викторией", "Аустрией" и "Астрой".

- У "Ромы" сложная группа, - цитирует пресс-служба клуба Переса. - Она кажется легкой, но это не так. На футбольном поле все совсем по-другому. Вы должны сделать все, чтобы выиграть матч. Я считаю, что у нас есть возможность выступить очень хорошо в своей группе и выйти в плей-офф. Нужно играть так, как мы это делали во второй половине встречи с "Сампдорией".