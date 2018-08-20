Британские СМИ: у "Уфы" проблемы с визами. Матч с "Рейнджерс" под угрозой срыва

"Уфа" может не попасть на первый матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Рейнджерс", сообщает Daily Record. У клуба возникли проблемы с получением британских виз. Игра состоится 23 августа, а минимальный срок рассмотреня заявки на визу составляет 5 дней.

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что клуб намерен подать документы в посольство Великобритании в Москве в понедельник, 20 августа.

- Мы активно пытаемся получить визы, но это очень сложная ситуация, - заявил Газизов. - После игры с "Динамо" в понедельник мы отправимся с документами в посольство. Надеемся, что там смогут ускорить процесс. Но даже в таком случае рассмотрение займет не менее пяти дней, нам может не хватить времени.

Ранее с подобной проблемой столкнулся "Спартак". Красно-белые летом не смогли отправить молодежную команду на турнир в Северную Ирландию.