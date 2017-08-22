Бригада из Германии рассудит "Краснодар" и "Црвену Звезду"

Ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы между "Црвеной Звездой" и "Краснодаром", который пройдет 24 августа в Белграде, будет обслуживать бригада судей из Германии, информирует пресс-служба "быков".

В качестве главного арбитра команды на поле выведет 36-летний Тобиас Штилер. Родился он 2 июля 1981 года в Оберхаузене, статус рефери ФИФА получил в 2014 году. С тех пор возглавлял бригаду в 8-ми матчах квалификации Лиги Европы.

Игры с участием "Црвены Звезды", "Краснодара" или каких-либо других клубов из России никогда ранее не судил. А вот поединок с участием сербской команды однажды обслуживал: в прошлом сезоне также в плей-офф раунде Штилер отработал на встрече АЗ и "Воеводины" из города Нови Сад, которая прошла в Голландии и завершилась вничью 0:0.

Ассистировать Тобиасу Штилеру 24 августа на стадионе "Райко Митич" в Белграде будут Ян Зайдель и Кристиан Гиттельман. Резервный судья - Роберт Кампка.

Напомним, что матч "Црвена Звезда" - "Краснодар" состоится 24 августа, начало игры - в 22.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи. Первый матч, проходивший в Краснодаре, завершился со счетом 3:2 в пользу "быков".