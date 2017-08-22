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12:52 | Футбол — Лига Европы

Бригада Еськова будет работать на матче "Маккаби" - "Альтах"


Российская бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым будет работать на ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы между "Маккаби" из Тель-Авива и "Альтахом", сообщает официальный сайт УЕФА. Ассистентами главного судьи назначены Дмитрий Мосякин и Игорь Демешко, а резервным рефери - Владимир Москалев.

Первый матч между командами из Израиля и Австрии завершился победой "Маккаби" (1:0).

Ответная игра между "Маккаби" и "Альтахом" состоится 24 августа, начало игры - 20.00 по московскому времени.

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