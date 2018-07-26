Брестское "Динамо" обыграло "Атромитос". Марадона доволен

Брестское "Динамо" в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы обыграло "Атромитос" - 4:3. До 70-й минуты белорусы выигрывали со счетом 4:0.

В составе брестского клуба на замену появился экс-игрок московского "Динамо", "Томи" и "Оренбурга" Павел Нехайчик. Это был первый еврокубковый матч команды после прихода аргентинца Диего Марадоны, который занимает пост председателя правления клуба.

Австрийский ЛАСК разгромил норвежский "Лиллестрем" - 4:0. Встречу судил россиянин Алексей Еськов.

Лига Европы

2-й отборочный раунд

Первые матчи

"Динамо Брест" (Белоруссия) - "Атромитос" (Греция) - 4:3 (2:0)

Голы: Филипович, 5 (1:0). Савицкий, 13 - с пенальти (2:0). Савицкий, 61 (3:0). Савицкий, 70 (4:0). Манусос, 74 (4:1). Веретило, 80 - в свои ворота (4:2). Кулурис, 88 (4:3).

Судья: Санчес Мартинес (Испания).

26 июля. Брест. Стадион "ГОСК Брестский".

ЛАСК (Австрия) - "Лиллестрем" (Норвегия) - 4:0 (2:0)

Голы: Гойгингер, 6 (1:0). Холланд, 45+1 (2:0). Гойгингер, 70 (3:0). Фризер, 90+1 (4:0).

Судья: Еськов (Москва).

26 июля. Линц. Стадион Linzer.

"Норшелланн" (Дания) - АИК (Швеция) - 1:0 (1:0)

Гол: Андерсен, 11 (1:0).

Судья: Дельферье (Бельгия).

26 июля. Фарум. Стадион Farum Park.