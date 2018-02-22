Брендан Роджерс: "Зенит" задавил "Селтик"

Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс на пресс-конференции после поражения в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы от "Зенита" (0:3) отметил игру Бранислава Ивановича, Александра Кокорина и Леандро Паредеса, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Что изменилось в игре "Селтика" по сравнению с первым матчем?

– На нас было оказано большое давление, и оборона не выдержала напора "Зенита". Соперник нас задавил. У соперника были моменты во время угловых. Бранислав Иванович великолепен, особенно в воздухе. Может быть, нам не повезло, потому что в составе много молодых игроков... Во второй половине начали хорошо, но пропустили третий гол в тот момент, когда не должны были.

– Как вы оцените эту еврокубковую кампанию?

– В этом сезоне у нас большой прогресс. Нам везло, мы провели много хороших матчей. Нужно сохранять агрессию и с таким настроем выходить на поле всегда.

– Вам когда-нибудь приходилось играть при закрытой крыше?

– Фантастический стадион. На улице "-15", а внутри – температура весеннего вечера. Поздравляю "Зенит" с блестящим стадионом. На него потрачены огромные деньги, но это стоит того.

– Почему Мусонда и Синклэйр начали матч на скамейке запасных, хотя заметно усилили игру?

– Мы решили не менять состав, потому что надеялись на тот же результат.

– Каких футболистов "Зенита" вы бы отметили?

– Ивановича. Это сильный игрок. Паредес – фантастический талант, хорошо контролирует мяч. У Кокорина отличное движение, он сильный игрок, знает, как действовать в штрафной. В "Зените" собраны отличные игроки и прекрасный тренер.