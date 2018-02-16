Брендан Роджерс: "Я очень доволен игрой с "Зенитом" и, конечно, фантастическим голом Макгрегора"

Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс на пресс-конференции после победы в первом матче 1/16 финала Лиги Европы над "Зенитом" (1:0) отметил, что его команда действовала, как единый организм, передает из Глазго спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

- Великолепное выступление команды, фантастическая игра, мы контролировали большую часть матча, - заявил Роджерс. - Я очень доволен игрой и, конечно, фантастическим голом Макгрегора. Мы играли, как единый организм. Мы понимали, что нужно поменять игру во втором тайме, выбирали между скоростью Синклэйра и дриблингом Мусонды. Нам нужен был тот, кто будет создавать игру, и мы достигли нужного. Наша миссия в первом матче выполнена.

- Есть ли теперь у вашей команды преимущество?

- Конечно, ведь мы не пропустили. "Зениту" придется отыгрываться, будет открытый футбол, и это даст нам пространство.

- Вы не считаете, что команда могла забить больше?

- Мы создали много голевых моментов, но нам не хватило удачи. Могли забить больше, но не стоит быть такими жадными. Хотя жадность - это замечательная черта. Ведь мы были жадными до мяча. (Гоша ЧЕРНОВ)