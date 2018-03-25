Брендан Роджерс: "Селтик" потратил 7,4 миллиона, а "Зенит" - 89"

Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс объяснил вылет из Лиги Европы после двух матчей с "Зенитом" (1:0, 0:3) финансовыми возможностями петербуржцев. Специалист не считает шотландский клуб топ-командой европейского уровня.
– Бюджеты и финансовые показатели всегда будут для нас серьезной проблемой, – передает Daily Mail слова Роджерса. – За последние год мы потратили 7,4 миллиона фунтов стерлингов, а "Зенит" – 89 миллионов.
Важно иметь хороших игроков, но для "Селтика" это всегда будет камнем преткновения. У нас нет тех доходов, чтобы стать топ-командой по европейским меркам.
yulianivzorova
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01:30
old grumbler
Сравнили бы заодно и со Спартаком и ЦСКА а то такие все скромные бабки от нефтянки тратить....
00:46
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
чет новость припозднилась. иль че, исписались шоле???
00:39
kingarthur
Если Брендан узнает сколько распилили на Мордор-арене отправится в психушку
00:33
ЗЮК~
Ivarr,120 тысяч?
00:04
Ivarr
Зенит из этих 90 сделает 120. Просто бизнес
00:00
баламошка
Бугага)) Слухи о немытых дошли и до Шотландии. Всё норм у баклашек. Свили гнездо на 5 месте.
23:51 25 марта
Beard
У Зенита тоже нет доходов,у них деньги отобранные у пенсов.
23:47 25 марта