Брендан Роджерс: "Селтик" потратил 7,4 миллиона, а "Зенит" - 89"

Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс объяснил вылет из Лиги Европы после двух матчей с "Зенитом" (1:0, 0:3) финансовыми возможностями петербуржцев. Специалист не считает шотландский клуб топ-командой европейского уровня.

– Бюджеты и финансовые показатели всегда будут для нас серьезной проблемой, – передает Daily Mail слова Роджерса. – За последние год мы потратили 7,4 миллиона фунтов стерлингов, а "Зенит" – 89 миллионов.

Важно иметь хороших игроков, но для "Селтика" это всегда будет камнем преткновения. У нас нет тех доходов, чтобы стать топ-командой по европейским меркам.