23:43 25 марта | Футбол — Лига Европы

Брендан Роджерс: "Селтик" потратил 7,4 миллиона, а "Зенит" - 89"

8

Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс объяснил вылет из Лиги Европы после двух матчей с "Зенитом" (1:0, 0:3) финансовыми возможностями петербуржцев. Специалист не считает шотландский клуб топ-командой европейского уровня.

– Бюджеты и финансовые показатели всегда будут для нас серьезной проблемой, – передает Daily Mail слова Роджерса. – За последние год мы потратили 7,4 миллиона фунтов стерлингов, а "Зенит" – 89 миллионов.

Важно иметь хороших игроков, но для "Селтика" это всегда будет камнем преткновения. У нас нет тех доходов, чтобы стать топ-командой по европейским меркам.

8
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
Войти, чтобы оставить комментарий

yulianivzorova

Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/gelmitom

01:30

old grumbler

Сравнили бы заодно и со Спартаком и ЦСКА а то такие все скромные бабки от нефтянки тратить....

00:46

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

чет новость припозднилась. иль че, исписались шоле???

00:39

kingarthur

Если Брендан узнает сколько распилили на Мордор-арене отправится в психушку

00:33

ЗЮК~

Ivarr,120 тысяч?

00:04

Ivarr

Зенит из этих 90 сделает 120. Просто бизнес

00:00

баламошка

Бугага)) Слухи о немытых дошли и до Шотландии. Всё норм у баклашек. Свили гнездо на 5 месте.

23:51 25 марта

Beard

У Зенита тоже нет доходов,у них деньги отобранные у пенсов.

23:47 25 марта

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!