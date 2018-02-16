01:17 | Футбол — Лига Европы

Брендан Роджерс: "Селтик" показал взрослый футбол, но пока пройдена лишь половина пути"

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Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс остался доволен игрой своих подопечных в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с "Зенитом" (1:0). Ответный матч состоится 22 февраля. 

– Моя команда показала очень зрелый и взрослый футбол. Я очень рад за своих ребят, но пока пройдена только половина пути, – заявил в эфире BT Sport Роджерс. – В обороне мы сыграли замечательно, а вся команда была единым целым.

Селтик - Зенит

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2017-2018/playoff/

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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foreverCSKAforever

Удачи, Брендан!

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