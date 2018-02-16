Брендан Роджерс: "Селтик" показал взрослый футбол, но пока пройдена лишь половина пути"

Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс остался доволен игрой своих подопечных в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с "Зенитом" (1:0). Ответный матч состоится 22 февраля.

– Моя команда показала очень зрелый и взрослый футбол. Я очень рад за своих ребят, но пока пройдена только половина пути, – заявил в эфире BT Sport Роджерс. – В обороне мы сыграли замечательно, а вся команда была единым целым.