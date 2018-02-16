Брендан Роджерс: "Селтик" показал взрослый футбол, но пока пройдена лишь половина пути"

Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс остался доволен игрой своих подопечных в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с "Зенитом" (1:0). Ответный матч состоится 22 февраля.
– Моя команда показала очень зрелый и взрослый футбол. Я очень рад за своих ребят, но пока пройдена только половина пути, – заявил в эфире BT Sport Роджерс. – В обороне мы сыграли замечательно, а вся команда была единым целым.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2017-2018/playoff/
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Удачи, Брендан!
01:25