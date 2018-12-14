Брендан Роджерс: "Селтик" обошел "Лейпциг", чему я очень рад"

Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс остался доволен выходом команды в плей-офф Лиги Европы. При этом в последнем матче в группе шотландцы проиграли "Зальцбургу" (1:2).

– Хочу поздравить своих игроков. Мы набрали девять очков, что большой успех, – цитирует AFP Роджерса. – Я очень рад, что мы опередили "Лейпциг", который представляет один из топ-чемпионатов Европы. Нашим игрокам еще многое нужно улучшить, но прогресс очевиден.

Конкретный матч мы провели не лучшим образом. "Зальцбург" был сильнее и победил. Этот результат, конечно, расстроил.